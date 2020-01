Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain a le feu vert pour son rachat de Continental Building Products Reuters • 30/01/2020 à 08:12









PARIS, 30 janvier (Reuters) - Saint-Gobain SGOB.PA a annoncé jeudi que les actionnaires et les autorités de la concurrence avaient approuvé le rachat de l'entreprise américaine Continental Building Products, projet dévoilé en novembre dernier. La clôture de la transaction, en numéraire, est prévue le 3 février prochain, précise l'entreprise française dans un communiqué. Au terme de cette opération, Saint-Gobain procédera à l'acquisition de l'intégralité des actions de Continental Building Products pour un montant de 37 dollars par action, soit une valeur d'entreprise totale d'environ 1,4 milliard de dollars (environ 1,3 milliard d'euros). La société française avait annoncé le 12 novembre dernier son projet de reprise de l'entreprise américaine, qui emploie 645 salariés dans le secteur de la plaque de plâtre en Amérique du Nord. Son chiffre d'affaires sur l'exercice 2019 est estimé à 510 millions de dollars pour un bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) à 130 millions de dollars, selon le consensus des analystes financiers. Le rachat devrait permettre de réaliser à terme des synergies de coûts et une amélioration de la performance estimées à au moins 50 millions de dollars. (Simon Carraud et Henri-Pierre André)

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.45%