SAINT-GOBAIN a franchi une étape importante dans son développement en Asie du Sud-Est

(AOF) - Lundi, Saint-Gobain a inauguré dans le sud de la Malaisie, dans l'Etat de Johor, une nouvelle usine qui produira des solutions avancées pour le marché de la construction à Singapour et en Malaisie. Sur un site de 50 000 m2, les nouvelles installations seront dédiées à la fabrication d'une large gamme de solutions d'étanchéité et de chimie de la construction, sans oublier les solutions d'impression 3D pour asseoir le positionnement de Saint-Gobain comme pionnier sur ce segment émergent.

Saint-Gobain est présent en Malaisie depuis 2000, avec désormais cinq sites industriels. Le démarrage du site de Johor, le vingt-huitième en Asie du Sud-Est, marque une étape importante de la stratégie de développement du groupe dans cette région.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Une filière bois prometteuse pour le secteur de la construction

Le bois permet de réduire l'empreinte carbone du secteur de la construction de 25 %. L'énergie nécessaire à la fabrication de bois scié est de 350 kWh/m3, contre 700 kWh/m3 pour le béton ou 46.000 kWh/m3 pour l'acier. Le projet « Wood Up », situé dans le treizième arrondissement de Paris, dont la livraison est prévue en 2022, sera le premier à bénéficier entièrement d'une ossature en bois. De nouveaux acteurs se positionnent sur ce matériau. Ainsi, le promoteur REI Habitat, labellisé bois de France, accueille désormais à 49% de son capital Axa IM Real Assets, avec l'objectif de devenir le numéro un de la construction bois en France. Le potentiel est élevé car le territoire français est recouvert à 30% de forêts. Toutefois la filière est encore très morcelée, avec l'intervention de1.200 scieries.

D'autres matériaux comme le chanvre, la paille, la brique de terre ou la terre coulée sont de plus en plus utilisés dans une approche plus responsable.