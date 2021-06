Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain a finalisé la cession de Lapeyre Cercle Finance • 02/06/2021 à 14:18









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession de la société Lapeyre à Mutares, société cotée à la bourse de Francfort. Le groupe est entré en négociations exclusives le 9 novembre 2020 avec Mutares. ' Cette opération vise à concentrer les ressources du Groupe sur ses activités stratégiques ' indique la direction. Oddo BHF réaffirme son opinion 'surperformance' et son objectif de cours de 60 euros sur le titre. Le PER 2021 de la valeur repasse sur le niveau des 14 fois avec un rendement d'environ 3%.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -1.08%