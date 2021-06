Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : a finalisé la cession de la société Lapeyre Cercle Finance • 01/06/2021 à 17:44









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce avoir finalisé la cession de la société Lapeyre à Mutares, société cotée à la bourse de Francfort. Le groupe est entré en négociations exclusives le 9 novembre 2020 avec Mutares. ' Cette opération vise à concentrer les ressources du Groupe sur ses activités stratégiques ' indique la direction.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +1.81%