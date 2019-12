Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : a finalisé la cession de DMTP Cercle Finance • 02/12/2019 à 08:27









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a finalisé le 29 novembre la cession de la société Distribution Matériaux pour les Travaux Publics (DMTP) au groupe Frans Bonhomme. La cession de cette activité s'est effectuée sur la base d'une valeur d'entreprise de 70 millions d'euros. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 250 millions d'euros pour un résultat d'exploitation de près de 3 millions d'euros en 2018. ' Les cessions réalisées ou signées à ce jour par le Groupe pour accroître son profil de croissance et de rentabilité représentent un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros. Saint-Gobain continue sa politique de cessions alors même que l'objectif initial de plus de 3 milliards d'euros fixé pour la fin de l'année a d'ores et déjà été atteint ' indique le groupe.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +0.27%