Saint-Gobain : a finalisé la cession d'une activité en France

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain annonce ce soir avoir finalisé, le 31 décembre 2019, la cession de son activité de polystyrène expansé (PSE) en France au consortium austro-suédois Hirsch-BEWiSynbra. 'L'activité PSE en France a généré un chiffre d'affaires d'environ 70 millions d'euros en 2018. Cette opération s'inscrit dans la stratégie d'optimisation du portefeuille de Saint-Gobain dans le cadre de sa nouvelle organisation', indique le groupe. Les cessions réalisées ou signées à ce jour par le groupe représentent un chiffre d'affaires d'environ 3,3 milliards d'euros, précise Saint-Gobain.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -0.94%