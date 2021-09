Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint-Gobain : a finalisé l'acquisition de Panofrance information fournie par Cercle Finance • 30/09/2021 à 18:06









(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a finalisé l'acquisition de la société française Panofrance. Cette société est un distributeur spécialiste de bois et de panneaux pour la construction et l'agencement. Panofrance a réalisé un chiffre d'affaires d'environ 160 millions d'euros en 2020 avec une trentaine de points de vente répartis sur toute la France et emploie plus de 600 personnes. ' Elle viendra compléter l'enseigne Dispano, filiale de Saint-Gobain spécialisée dans le négoce de produits bois et dérivés, qui dispose de 46 points de vente en France et a réalisé un chiffre d'affaires de 380 millions d'euros en 2020 ' indique le groupe.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris -2.38%