Saint-Gobain: a finalisé l'acquisition de Bailey au Canada

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain a finalisé l'acquisition du groupe Bailey, acteur non coté produisant des ossatures métalliques pour la construction légère au Canada.



Bailey a réalisé en 2023 un chiffre d'affaires de 532 millions de dollars canadiens, opère 12 usines de production à travers le pays et emploie environ 700 personnes.



Avec cette acquisition, Saint-Gobain renforce son offre dans la construction durable sur le marché attractif du Canada.



Bailey enrichit l'offre complète de Saint-Gobain au Canada pour les solutions intérieures (plaques de plâtre, plafonds et systèmes d'isolation) et les solutions extérieures, après les acquisitions de Kaycan dans le ' siding ' en 2022 et de Building Products of Canada dans la toiture en 2023.



' Ayant porté son chiffre d'affaires de 800 millions de dollars canadiens en 2021 à 2,3 milliards en 2023 (pro forma des acquisitions), le Groupe s'affirme ainsi comme un leader des matériaux de construction au Canada ' indique le groupe.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN 80.86 EUR Euronext Paris +0.35%