Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : à contre-courant, se hisse vers 44,8E Cercle Finance • 26/02/2021 à 17:46









(CercleFinance.com) - Belle résilience de Saint Gobain qui progresse à contre-courant du CAC40, et se hisse vers 44,8E. Le zénith des 44E du 7 janvier semble bien surpassé (sommet corridor borné par 40,5E à la baisse) et un nouveau potentiel de progression se libère avec les 47,5E en ligne de mire. Attention cependant à la présence d'une ligne de résistance vers 45E qui remonte à avril puis septembre 2017 (support) puis mi-mai 2018 (résistance)..

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.09%