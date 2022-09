Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : 5ème séance de hausse, teste 43E information fournie par Cercle Finance • 12/09/2022 à 14:55









(CercleFinance.com) - Saint Gobain a trouvé un bon soutien vers 39,1E (niveau proche des 39,2E du 5 juillet) et aligne une 5ème séance de hausse (+8,5% cumulé) pour tester 43E et se rapprocher du comblement du 'gap' des 43,2E du 19 août.

La tendance demeure cependant baissière et il faudra refranchir en force les 46E pour valider un potentiel 'W' haussier qui n'est qu'en cours d'ébauche.





Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +3.30%