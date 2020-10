Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : +5% vers 33,6E Cercle Finance • 30/10/2020 à 09:49









(CercleFinance.com) - Dopé par la hausse de son chiffre d'affaire malgré la récession, Saint Gobain bondi de +5% vers 33,6E et et referme le 'gap' des 33,15E du 27 octobre. Le titre vient de trouver un support vers 31,68E et renoue avec l'ex-plancher des 33,62E du 1er septembre, le prochain objectif sera le comblement du 'gap' des 34,08 du 26 octobre.

Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +4.41%