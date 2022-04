Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saint Gobain : +4%, tente de franchir les 58E information fournie par Cercle Finance • 29/04/2022 à 09:44









(CercleFinance.com) - Saint Gobain repasse bien au-delà de la résistance oblique moyen terme des 55E, efface le palier des 56E (ex-support du 30/11/2021) et retrace l'ex-support des 58E (24 et 28/01).

Le prochain objectif devient l'ex-'gap' des 59,4E du 23/02 puis 62,6E (résistance du 10 au 18/02) avant de tenter le retracement des 67E du 12/01.







Valeurs associées SAINT-GOBAIN Euronext Paris +2.79%