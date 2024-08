Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sainsbury: titre en hausse, l'analyse d'un broker information fournie par Cercle Finance • 22/08/2024 à 17:00









(CercleFinance.com) - Sainsbury gagne plus de 1% à Londres, après que Barclays a réitéré sa recommandation 'surpondérer' sur le titre, ainsi que son objectif de cours de 3,40 livres sterling, avec un léger relèvement de ses estimations de BPA (+1,1% pour 2024-25, et +0,6% pour les deux années suivantes).



'Fin 2023, nous pensions que les inquiétudes concernant les perspectives de Tesco et de Sainsbury étaient exagérées, et nous en sommes davantage convaincus aujourd'hui', affirme le broker dans une note sur la distribution alimentaire britannique.



De plus, le broker met en avant plusieurs développements favorables qui sont intervenus depuis le début de l'année dans le secteur, dont les cessions d'activités bancaires par les groupes concernés, ainsi que la croissance du retail media.





Valeurs associées SAINSBURY 283,90 GBX LSE +1,47%