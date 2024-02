Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sainsbury's: le nouveau plan stratégique boudé en Bourse information fournie par Cercle Finance • 07/02/2024 à 10:37









(CercleFinance.com) - Le nouveau plan stratégique dévoilé par Sainsbury's recevait un accueil peu enthousiaste mercredi à la Bourse de Londres, bien que le distributeur britannique ait déclaré privilégier la croissance, la génération de trésorerie et la rémunération de ses actionnaires.



L'action cédait 3,5% en tout début de journée, signant l'une des plus fortes baisses de l'indice Europe STOXX 600.



Sainsbury's, qui a détaillé ce matin les objectifs financiers de sa nouvelle feuille de route à trois ans baptisée 'Next Level Sainsbury's', a indiqué viser une amélioration de son résultat opérationnel grâce à une croissance des volumes dans l'alimentaire supérieure à celle du marché.



Le groupe dit continuer à attendre un flux de trésorerie disponible ('free cash flow') dans ses activités de détail d'au moins 500 millions de livres par an sur la période 2024-2027, soit un montant total d'au moins 1,6 milliards de livres sur les trois exercices cumulés.



La chaîne de supermarchés s'est engagée par ailleurs à instaurer une politique 'progressive' de versement d'un dividende à compter du prochain exercice, un versement qui doit s'accompagner du lancement d'un programme de rachats d'actions de 200 millions de livres.



Mais dans une note de recherche, les analystes d'UBS considèrent que ces objectifs sont insuffisants en vue d'entraîner une révision à la hausse notable des prévisions du consensus.



Le titre, en baisse de près de 10% depuis le début de l'année, est quasiment stable (+1,5%) sur les 12 mois écoulés.





