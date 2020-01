Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sainsbury's : le directeur général sur le départ Cercle Finance • 22/01/2020 à 10:44









(CercleFinance.com) - Le directeur général de Sainsbury's, Mike Coupe, a confirmé mercredi son intention de quitter prochainement ses fonctions, un départ qui devrait officiellement intervenir à la fin du mois de mai. Coupe, qui avait rejoint le distributeur britannique en 2005 et dirigeait le groupe depuis 2014, sera remplacé à compter du 1er juin par Simon Roberts, l'actuel directeur des activités de détail et des opérations. Le salaire annuel de base du nouveau DG sera de 875.000 livres (un peu plus d'un million d'euros), un montant devant être assorti d'une complémentaire retraite et de primes d'intéressement. Le départ de Mike Coupe intervient alors que le cours de Bourse de la chaîne de supermarchés a perdu plus de 16% au cours des deux dernières années. A la Bourse de Londres, l'action Sainsbury's s'inscrivait en repli de 1,8% mercredi matin suite à cette annonce.

Valeurs associées SAINSBURY LSE -2.33%