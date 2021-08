Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sainsbury : pénalisé par une dégradation de broker information fournie par Cercle Finance • 27/08/2021 à 14:25









(CercleFinance.com) - Sainsbury recule de plus de 2% à Londres, pénalisé par une dégradation de recommandation chez UBS de 'achat' à 'neutre', la hausse d'environ 90% du cours de Bourse depuis un an l'ayant porté au-dessus de son objectif de cours maintenu à 300 pence. 'Notre analyse de scénario LBO pointe environ 380 pence comme potentiel de progression de 'ciel bleu', si un rachat devait émerger', indique le broker, qui suggère pour l'heure de 'faire une pause pour reprendre son souffle' sur la chaine britannique de supermarchés.

Valeurs associées SAINSBURY LSE -2.94%