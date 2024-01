Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sainsbury: en berne après son point d'activité information fournie par Cercle Finance • 10/01/2024 à 10:18









(CercleFinance.com) - Sainsbury lâche 4% à Londres, après un point d'activité du distributeur alimentaire au titre de son troisième trimestre comptable (16 semaines jusqu'au 6 janvier), marqué par une croissance de 6,5% de ses ventes au détail hors carburant.



Sur la seule période des fêtes (soit les six dernières semaines du trimestre), elles n'ont toutefois augmenté que de 4,9%, avec une croissance de 8,6% dans la catégorie épicerie, mais des baisses de 3,7% en marchandise générale et de 6% en habillement.



Sainsbury continue néanmoins de tabler sur un profit avant impôt sous-jacent entre 670 et 700 millions de livres sterling sur l'ensemble de son exercice 2023-24, ainsi que sur un free cash-flow des ventes au détail d'au moins 600 millions.





