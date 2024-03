Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Sainsbury: bien orienté, un relèvement de broker en soutien information fournie par Cercle Finance • 27/03/2024 à 13:57









(CercleFinance.com) - Sainsbury grimpe de 3% et s'inscrit ainsi à contre-courant de la tendance à Londres, soutenu par un relèvement de recommandation chez UBS de 'neutre' à 'achat' avec un objectif de cours porté de 275 à 295 pence sur l'action du distributeur alimentaire.



Dans le résumé de sa note, le broker considère que le marché ne reflète pas pleinement le potentiel de marge et de retour de cash à moyen terme, le repli du cours de Bourse offrant selon lui un bon point d'entrée sur le dossier.





