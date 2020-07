Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sainsbury : bien orienté après son point trimestriel Cercle Finance • 01/07/2020 à 10:34









(CercleFinance.com) - Sainsbury prend plus de 2% à Londres dans le sillage de l'annonce, par la chaine de supermarchés, d'une croissance de 10,5% de ses ventes en épicerie sur son premier trimestre comptable, soutenue par ses ventes en ligne dans le contexte du confinement. Au total hors essence, les ventes de Sainsbury sur les neuf semaines précédant le 27 juin se sont accrues de 8,5%, dont une croissance de 8,2% en données comparables, dépassant ainsi le consensus qui était de 7,6%. Malgré la vigueur de ce début d'année, le groupe britannique juge toutefois 'approprié de rester prudent' concernant le reste de l'exercice, citant un affaiblissement probable des dépenses des consommateurs à venir.

