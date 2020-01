Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Sainsbury : baisse de 0,7% des ventes au 3e trimestre Cercle Finance • 08/01/2020 à 10:14









(CercleFinance.com) - Sainsbury annonce une baisse de 0,7% de ses ventes de détail hors carburant sur son troisième trimestre comptable, la demande en vêtements (+4,4%) et en épicerie (+0,4%) ayant échoué à compenser une baisse de 3,9% en marchandises générales. 'Argos (unité de biens pour la maison) a surperformé le marché en électronique grand public, mais les marchés des jouets et des jeux ont décliné en comparaison annuelle', explique le groupe de distribution britannique. Toutefois, si les marchés de la distribution demeurent 'hautement concurrentiels et promotionnels', et si les perspectives de consommation restent incertaines, Sainsbury se dit 'bien placé pour naviguer dans cet environnement' et réaliser sa stratégie.

Valeurs associées SAINSBURY LSE -0.95%