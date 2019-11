(AOF) - SAI Expansion entre au capital de Pandat Finance, courtier de référence dans la distribution de produits et services bancaires à destination des entreprises. Cet investissement va permettre de soutenir la croissance de la société et d'accélérer la distribution online de solutions de placement et de financement notamment auprès de la cible des ETI et PME. En 10 ans, Pandat Finance, pionnier sur le secteur du placement de trésorerie d'entreprise, est devenu un acteur de référence dans la distribution de produits et services financiers pour les personnes morales.

Son positionnement de spécialiste et son réseau de plus de 80 partenaires financiers en font un acteur incontournable pour les entreprises souhaitant accéder de manière simple et rapide aux offres bancaires les plus adaptées.

La plateforme hybride, à la fois physique et digitale, développée par Pandat Finance permet en effet aux entreprises de comparer les opportunités partout en France, d'accéder aux meilleurs produits de placement (Comptes à terme, Produits structurés, SCPI, ...) offrant les meilleures garanties de rendement et de sécurité et d'être accompagnées avec une solution sur mesure pendant le processus de souscription et toute la durée du placement.

Ce sont ainsi plus de 10 milliards d'euros qui ont été placés par des institutionnels et des entreprises en 2019 par l'intermédiaire de Pandat.

Grâce à l'investissement d'ISAI, la société s'entoure d'une équipe et d'un réseau spécialistes du digital qui va lui permettre d'accélérer son développement. L'opération permettra à la société d'adresser une cible plus large d'entreprises et de répondre aux besoins de distribution grandissants des acteurs de la banque assurance.

David Guyot, co-fondateur de Pandat déclare : "Nous sommes heureux d'accueillir ISAI au capital de Pandat et renforcer ainsi nos savoir-faire. En particulier l'expertise digitale de leurs équipes va nous permettre d'accélérer le développement de notre offre de service auprès des PME en France".

"Faire partie de la famille ISAI nous enchante. Nous sommes convaincus que leurs équipes et expériences vont nous permettre de nous positionner comme le leader de la distribution d'instruments bancaires", précise Thomas Forest, co-fondateur de Pandat.