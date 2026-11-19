À contre-courant de la tendance à Londres (-0,3% pour le FTSE), Sage Group gagne 0,8%, à 1 133 GBX, après la publication par l'éditeur de logiciels de gestion destinés aux PME de résultats annuels meilleurs que prévu, selon Panmure Liberum, qui réaffirme sa recommandation "achat" sur le dossier.

Le groupe britannique a vu son BPA augmenter de 15%, à 43,4 pence, et son résultat opérationnel sous-jacent croître de 13%, à 681 MGBP, soit une marge en hausse de 60 points de base, à 24,5%, grâce à une gestion rigoureuse des coûts permettant de soutenir les investissements.

Le chiffre d'affaires total sous-jacent de Sage a progressé de 11%, à 2 783 MGBP (dont une croissance organique de 10%), "reflétant une croissance généralisée dans l'ensemble du groupe, portée par une forte demande pour ses solutions et services".

"Ces résultats s'inscrivent dans la continuité de nos bonnes performances et témoignent de la qualité de notre modèle économique, de notre efficacité opérationnelle et de la valeur croissante que nous apportons à nos clients", commente son directeur général, Steve Hare.

"En intégrant l'IA dans leurs processus quotidiens, nous permettons aux PME d'adopter cette technologie dans un environnement de confiance, tout en conservant la maîtrise de leurs opérations. Nous les aidons ainsi à gagner du temps, à prendre de meilleures décisions et à avancer avec confiance", poursuit-il.

Fort d'un bilan robuste, avec une trésorerie et des liquidités disponibles de 1,3 MdGBP, Sage va proposer un dividende final de 15,55 pence par action, portant le dividende annuel à 23,60 pence, en hausse de 8%, conformément à sa politique de distribution progressive.

Abordant l'exercice 2027 avec une dynamique solide, le groupe anticipe une croissance organique de son chiffre d'affaires total de l'ordre de 10% pour cet exercice. La marge opérationnelle sous-jacente devrait poursuivre sa progression, grâce aux efforts déployés pour développer ses activités de manière efficace.

Panmure Liberum reste à l'achat et relève sa cible

"Sage prévoit pour l'exercice 2027 une croissance organique de son chiffre d'affaires total légèrement supérieure au consensus, même si l'expansion de sa marge devrait se situer dans le bas de sa fourchette habituelle", note Panmure Liberum.

"Nous estimons que Sage est bien positionné pour intégrer des fonctionnalités d'IA à ses solutions destinées à sa vaste clientèle de PME et a déjà démontré les avantages concrets de cette technologie en matière de réduction des coûts", ajoute la banque d'investissement britannique.

Relevant ses prévisions pour le groupe afin de tenir compte de ces résultats et perspectives meilleurs qu'attendu, Panmure Liberum réaffirme sa recommandation "achat" sur le titre, avec un objectif de cours légèrement rehaussé de 1 300 à 1 340 GBX.