Sage, Adyen et Mastercard s'allient pour proposer une solution destinée aux petites entreprises

Sage a annoncé, lors de l'événement Sage Future for Partners à Amsterdam, des partenariats avec Mastercard et Adyen afin de développer des services financiers intégrés destinés aux petites entreprises sur les marchés européens où le groupe est présent.

Mastercard sera le partenaire de Sage pour le réseau de cartes de paiement, tandis qu'Adyen fournira l'infrastructure de services bancaires intégrés (Banking-as-a-Service) et assurera l'intégration des clients lors du premier déploiement en France.

Conçu pour compléter les relations bancaires existantes des clients, le service réunira des fonctionnalités de compte professionnel, de carte de débit, de paiement et de rapprochement comptable au sein des logiciels Sage.

L'intégration des comptes bancaires et des cartes de débit permettra d'automatiser les opérations bancaires courantes. Les écritures comptables seront mises à jour automatiquement au fil des mouvements de fonds, réduisant ainsi la nécessité de passer d'un système à l'autre et offrant aux entreprises une visibilité en temps réel sur leur trésorerie.

Le premier déploiement est prévu en France pour Sage 50, Sage 100 et Sage Active. L'éditeur de logiciels britannique prévoit d'adapter son approche et ses accords avec les fournisseurs en fonction des marchés, à mesure que sa stratégie se développera en Europe.

Les clients pourront effectuer des paiements, gérer les dépenses de leur entreprise au moyen de cartes de débit et synchroniser leurs opérations bancaires avec leur comptabilité dans Sage. Le service vise à compléter leurs relations bancaires existantes plutôt qu'à les remplacer.

Le rapprochement des services bancaires et des processus comptables renforcera également l'offre que les partenaires de Sage pourront proposer à leurs clients, en permettant aux petites entreprises d'accéder à davantage de fonctionnalités au sein d'un environnement financier intégré.