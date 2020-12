Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saft : lance Saft Urja pour sa filiale indienne Cercle Finance • 10/12/2020 à 09:55









(CercleFinance.com) - Saft annonce le lancement de Saft Urja comme nouveau nom pour ses produits fabriqués et vendus à partir de sa filiale en Inde. Saft India indique par ailleurs se préparer à introduire de nouveaux produits pour les applications industrielles sans entretien et les applications solaires hors réseau. 'L'Inde est stratégiquement importante et passionnante pour Saft. Nous avons une forte présence ici et nous avons développé une solide notoriété de marque au cours des 14 dernières années. L'Inde bénéficie d'un marché des batteries à fort potentiel à croissance rapide, avec une croissance annuelle moyenne estimée à 9% au cours des cinq prochaines années', a déclaré Franck Cecchi, vice-président exécutif de l'activité Industrial Standby de Saft.

