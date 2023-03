Saft: fournit des batteries pour six satellites MTG information fournie par Cercle Finance • 13/03/2023 à 08:06

(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies, fournit des batteries lithium-ion (Li-ion) qualifiées pour les applications spatiales de six satellites, dont le premier est entré en service en décembre 2022.



Saft contribue ainsi à une plus grande précision des prévisions météorologiques grâce au programme de satellites Meteosat Third Generation (MTG).



Les nouveaux satellites MTG fourniront dix fois plus de données à EUMETSAT (Organisation européenne pour l'exploitation de satellites météorologiques) que la génération précédente.



À leur tour, les organismes de prévisions météorologiques d'Europe et d'Afrique seront en mesure d'améliorer la précision et la rapidité des alertes en cas de conditions météorologiques extrêmes, afin de sauver des vies et de limiter les dommages économiques.



Les batteries VES16 de Saft ont été choisies pour assurer la continuité de l'alimentation lors de périodes allant jusqu'à 72 minutes par jour lorsque la Terre éclipse le Soleil, interrompant la production d'électricité des panneaux solaires photovoltaïques.



' La continuité de l'alimentation est essentielle pour assurer un flux constant et ininterrompu de données de prévisions météorologiques provenant des satellites MTG ', explique Flavio Murolo, directeur des opérations des satellites Meteosat. ' Saft ayant fourni les batteries des satellites de première et deuxième génération, sa technologie a fait ses preuves depuis plus de 45 ans auprès d'EUMETSAT, avec des performances, une fiabilité et une durée de vie supérieures. '