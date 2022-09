Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saft: développe un nouveau système de stockage d'énergie information fournie par Cercle Finance • 19/09/2022 à 09:55









(CercleFinance.com) - Saft, filiale de TotalEnergies, a développé Intensium Shift, un nouveau système de stockage d'énergie (ESS) à haute densité optimisé pour les applications de report d'énergie.



Les conteneurs Intensium Shift (I-Shift) de 3 MWh peuvent être installés en série aux côtés des équipements de conversion d'énergie, avec une réduction de 50 % de l'empreinte au sol réduite et des activités d'installation sur site, favorisant ainsi un déploiement plus rapide des installations de stockage de grande taille.



Le module I-Shift permet aux opérateurs de stocker l'énergie électrique lorsqu'elle est abondamment disponible afin de pouvoir l'utiliser pendant les périodes de forte consommation. Cette technologie garantira une utilisation plus efficace de la précieuse électricité décarbonée.



Hervé Amossé, Directeur de la division Solutions de Stockage d'Energie de Saft explique : ' I-Shift soutient ainsi la transition énergétique, en permettant une intégration plus rapide des énergies renouvelables à faible teneur en carbone dans le réseau. '



Disponible à partir de mi-2023, Intensium Shift est basé sur la technologie de batterie au lithium-fer-phosphate.





