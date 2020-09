Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Saft : création d'une co-entreprise avec PSA Cercle Finance • 03/09/2020 à 18:17









(CercleFinance.com) - PSA/Opel et Total/Saft ont signé un accord pour la création de la co-entreprise ACC. Cette co-entreprise est dédiée à la fabrication de batteries en Europe. Yann Vincent est nommé Directeur Général d'ACC et aura pour mission de la mettre en oeuvre et de la développer. Ghislain Lescuyer est nommé Président du Conseil d'Administration. Total/Saft apportera son expertise en matière de R&D et d'industrialisation, et le Groupe PSA sa connaissance du marché automobile et son expérience de la production en grande série. Le centre de R&D à Bordeaux et le site pilote à Nersac en France sont déjà en phase de démarrage pour permettre la mise au point de nouvelles technologies de cellules lithium-ion de haute performance. A l'issue de cette phase de R&D, la production en série est prévue d'être lancée dans deux ' GigaFactories ', à Douvrin en France puis à Kaiserslautern en Allemagne.

Valeurs associées SAFT GPE Euronext Paris 0.00%