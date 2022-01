Safranprévoit 12 000 embauches dans le monde en 2022 information fournie par AOF • 03/01/2022 à 16:09



(AOF) - Les valeurs cycliques tiennent le haut du pavé au sein du CAC 40 en cette première séance de l’année. Ce flux acheteur permet à Safran de gagner 1,67% à 109,46 euros, et de retrouver ainsi son niveau de la fin novembre. En parallèle, l'équipementier pour l'aérospatiale et la défense profite également de la confiance affichée par Olivier Andriès, son directeur général, lors d’une interview accordée au Figaro.



Alors que le trafic aérien se redresse, que les prises de commandes sont dynamiques et que les cadences augmentent, le dirigeant a indiqué qu'il prévoyait d'embaucher 12 000 personnes en 2022, dont 3 000 en France.



Il a également indiqué que Safran devrait avoir enregistré une marge opérationnelle à deux chiffres en 2021.



Si l'ombre du variant Omicron plane à court terme, et que des difficultés d'approvisionnement sont observées (aluminium, nickel, titane…), Olivier Andriès dit rester optimiste grâce à l'avancée des campagnes de vaccination et àl'appétence pour les voyages qui reste intacte.



Au final, le dirigeant "conserve une hypothèse de retour à la situation pré-Covid à horizon fin 2022 sur le marché des moyen-courriers".



Pour mémoire, début décembre, Safran avait dit prévoir une croissance organique annuelle moyenne de plus de 10% sur la période 2021-2025 pour son chiffre d'affaires. La croissance sera tirée par les activités des services pour moteurs civils (croissance d'environ 15% par an en moyenne).





AOF - EN SAVOIR PLUS

Le long chemin de l'avion du futur

Le commissaire européen Thierry Breton veut lancer une alliance pour " l'aviation zéro émission ", afin de préparer les investissements nécessaires, identifier les éventuels obstacles et favoriser les partenariats public-privé. Cette alliance s'inscrirait dans la feuille de route européenne " Destination 2050 ", avec notamment l'engagement de réduire de 50% les émissions de CO2 du transport aérien. Le lancement par Airbus d'un premier avion de ligne " zéro émission " dès 2035 en sera l'un des projets phares. Un cadre clair pour l'utilisation d'avions commerciaux fonctionnant avec 100% de carburants issus de la biomasse, dit biofuel, ou à l'hydrogène doit être établi. D'après l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA), les appareils ne sont pour le moment certifiés que pour voler avec 50 % de biofuel.