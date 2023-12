Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: vol réussi pour l'avion hybride-électrique EcoPulse information fournie par Cercle Finance • 05/12/2023 à 15:44









(CercleFinance.com) - Safran fait savoir que EcoPulse, le démonstrateur d'avion à propulsion hybride-électrique distribuée développé conjointement par Daher, Safran et Airbus pour soutenir la feuille de route de décarbonation de l'aviation, a réalisé avec succès son premier essai en vol en mode hybride-électrique.



Le démonstrateur a volé avec ses ePropellers activés, alimentés par une batterie et un turbogénérateur.



EcoPulse a décollé de l'aéroport de Tarbes le 29 novembre pour un vol d'essai qui a duré environ 100 minutes.



' Nous avons confirmé que ce système de propulsion disruptif fonctionne en vol, ouvrant la voie à une aviation plus durable', a déclaré Eric Dalbiès, Directeur de la stratégie, R&T et innovation de Safran.



'Les enseignements tirés des prochains essais en vol alimenteront notre feuille de route technologique et renforceront notre position de leader dans les futurs systèmes de propulsion entièrement électriques et hybrides-électriques', a-t-il ajouté.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.08%