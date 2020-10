Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : vers une glissade au contact des 87,5E. Cercle Finance • 27/10/2020 à 10:00









(CercleFinance.com) - Safran décroche sous 91E après avoir échoué sous ls résistance des 96,6E (ex-plancher du 4 au 17 septembre) et pourrait s'en aller refermer le 'gap' des 87,56E du 15 octobre.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -3.25%