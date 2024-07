Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran : vers un test imminent des 200E information fournie par Cercle Finance • 12/07/2024 à 09:45









(CercleFinance.com) - Safran poursuit son repli amorcé sous 207,8E : le titre s'achemine vers un test imminent des 200E: l'étape suivante sera le comblement du 'gap' des 198,45E du 28 juin, puis le test du support des 196,6E des 14 et 26 juin.





Valeurs associées SAFRAN 202,20 EUR Euronext Paris -1,03%