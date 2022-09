Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: vers un rachat d'activité à Thales information fournie par Cercle Finance • 06/09/2022 à 08:18









(CercleFinance.com) - Safran annonce être entré en négociations avec Thales en vue d'acquérir son activité de systèmes électriques aéronautiques, qui emploie près de 600 collaborateurs et a réalisé en 2021 un chiffre d'affaires de 124 millions d'euros.



Par ce projet, Safran Electrical & Power vise à poursuivre sa stratégie d'équipementier positionné sur toute la chaîne électrique, en continuant à se développer en matière de génération électrique, notamment dans la défense et les hélicoptères.



La transaction proposée est soumise à la procédure d'information consultation des instances représentatives du personnel concernées de Thales et Safran, ainsi qu'aux autorisations réglementaires usuelles. Elle serait réalisée dans le courant de l'année 2023.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.10%