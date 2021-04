Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : vers un nouveau test de la résistance-clé des 126E ? Cercle Finance • 30/04/2021 à 13:17









(CercleFinance.com) - Safran s'achemine vers un nouveau de la résistance-clé des 126E déjà testée les 24/11/2020 puis les 9 et 16 mars dernier. En cas de franchissement, Safran pourrait viser les 136,5E (ex-plancher du 6 janvier) puis l'ex-'gap' des 143E du 21 février 2020... une époque ou la production était voisine du double de celle anticipée en 2021.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.02%