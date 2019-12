Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : valide un rounding-top sous 150E Cercle Finance • 30/12/2019 à 18:01









(CercleFinance.com) - Safran valide un rounding-top sous 150E : le rebond vers 141,8E ayant échoué, le titre enfonce le support des 138E des 21 octobre et 17 décembre, ce qui préfigure une correction vers 131,35E (ex 'gap' du 4 septembre) puis 126E, ex-plancher du 28 août.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.97%