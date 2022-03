Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: va produire 22 vannes du lanceur d'Ariane 6 information fournie par Cercle Finance • 17/03/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - Safran annonce la signature d'un contrat entre ArianeGroup et Safran Aero Boosters, portant sur la production de 22 vannes du futur lanceur d'Ariane 6.



Ce nouveau contrat multiplie le nombre de vannes livrées sur une année par 4 par rapport à Ariane 5 et permet à Safran Aero Boosters de conserver cette expertise dans le secteur spatial.



' Participer à l'accès à l'espace pour l'Europe est à la fois une grande fierté et une belle opportunité de développement de produits ', a réagi Jean-Marc Delaunoy, Directeur Stratégie Commerces et Programmes Safran Aero Boosters



' Cela nous permet d'asseoir nos compétences en matière de gestion de l'hydrogène par exemple, ce qui pourrait nous servir dans le secteur aéronautique ', a-t-il ajouté.







Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.11%