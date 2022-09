Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: va fournir une station sol optique au coréen Contec information fournie par Cercle Finance • 22/09/2022 à 15:24









(CercleFinance.com) - Safran annonce que son pôle ' Data Systems ' a signé un contrat portant sur la fourniture d'une station sol optique auprès de Contec, société coréenne qui s'est dotée d'un réseau d'infrastructures sol de pointe basées sur les antennes LEGION et VISION de Safran Data Systems pour le support des bandes de fréquences S, X et Ka.



Contec prévoit de déployer un réseau de stations sol optiques afin non seulement de communiquer avec ses propres satellites mais aussi de fournir des services à ses clients.



La station sol optique fournie par Safran Data Systems sera installée sur la côte ouest de l'Australie en 2023, annonce Safran. Proposée clés en main, elle sera composée d'un télescope de 50 cm, d'une monture permettant une couverture optimale, d'un système de pointage, d'acquisition et de suivi complet et d'un dôme rotatif.



La station intégrera également le modem Cortex Lasercom, autre produit phare de Safran, pour les communications optiques, complétée par un logiciel ' Monitoring & Control ', afin de disposer d'une solution complète.







Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -1.65%