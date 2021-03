Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : va fournir ses antennes Legion 400 au coréen Contec Cercle Finance • 11/03/2021 à 17:24









(CercleFinance.com) - Safran Data Systems annonce la signature d'un contrat de fourniture d'antennes Legion 400 avec Contec, acteur coréen en plein développement de son réseau international de stations sol pour le suivi de satellites. Les antennes seront accompagnées des modems Satcore DirecT hautement miniaturisés, de Safran Data Systems. ' Avec ce premier contrat, Contec sera en mesure de fournir rapidement des services à l'international. Ces systèmes seront déployés, dans un premier temps, en Corée du Sud, en Alaska ainsi qu'en Europe du Nord, avant d'être étendus à l'Amérique du Sud et au Moyen-Orient ', a annoncé le Dr Sunghee Lee, Président de Contec. Safran précise que sa nouvelle antenne Legion s'adresse aussi bien aux opérateurs de constellations de satellites LEO, comme aux acteurs du New Space.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.33%