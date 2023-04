Safran: va fournir les roues et les freins de l'Eurodrone information fournie par Cercle Finance • 25/04/2023 à 11:42

(CercleFinance.com) - Safran Landing Systems annonce la signature d'un contrat avec Airbus Defence and Space pour fournir le système de freinage, incluant les roues et freins, de l'Eurodrone.



L'Eurodrone est le nouveau drone de reconnaissance européen MALE RPAS (Medium Altitude Long Endurance Remotely Piloted Aircraft System).



Safran Landing Systems a été sélectionné pour assurer la conception, le développement, la qualification et la production du lot comprenant les roues et freins ainsi que les équipements hydromécaniques, et pour fournir le calculateur de contrôle de freinage.



Safran Electronics & Defense a signé également avec Leonardo un contrat pour développer et fournir le système optronique aéroporté de très haute performance EuroflirTM 610, de l'Eurodrone.



' L'Eurodrone vise à doter la France, l'Allemagne, l'Espagne et l'Italie, d'un drone de reconnaissance volant à moyenne altitude et de grande autonomie. L'objectif est de renforcer la souveraineté de l'Union européenne tant sur le plan opérationnel qu'industriel ' indique le groupe.