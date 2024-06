Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: va fournir des équipements à WZE en Pologne information fournie par Cercle Finance • 20/06/2024 à 18:22









(CercleFinance.com) - Safran Electronics & Defense et la société polonaise Wojskowe Zakłady Elektroniczne (WZE) ont signé pour la première fois un contrat pour la fourniture de systèmes de navigation inertielle et de pointage Geonyx aux Forces armées polonaises.



La quantité totale cumulée est de l'ordre de 200 équipements.



Les Geonyx ont été sélectionnées pour les programmes de défense antiaérienne PILICA+ et NAREW de la Pologne.



Elles fourniront des positions précises et fiables aux plateformes antiaériennes, même dans le cas où les signaux de navigation par satellite seraient indisponibles ou inaccessibles, ainsi que les références de cap aux différents radars.





