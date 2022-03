Safran: va équiper le nouveau satellite OneSat information fournie par Cercle Finance • 24/03/2022 à 11:54

(CercleFinance.com) - Safran Electrical & Power et Airbus Defence and Space ont signé un accord pour équiper le satellite nouvelle génération OneSat en câblages électriques.



OneSat est un satellite destiné aux opérateurs de télécommunications. Airbus Defence and Space prévoit la mise en service de OneSat courant 2023.



Safran Electrical & Power fournira les câblages pour différents modules de satellites OneSat. Ce contrat cadre porte sur l'ensemble des satellites OneSat prévus en production par Airbus Defence & Space sur les cinq prochaines années.



' Cet accord est une réelle opportunité pour Safran Electrical & Power sur le marché du spatial et nous avons su apporter une vraie valeur ajoutée en proposant, en plus de la fabrication des câblages électriques, des solutions d'optimisation et de substitution de composants pour réduire les coûts et les délais ', déclare Serge Pons, Directeur Général de la division Interconnection Systems Eurasia pour Safran Electrical & Power.