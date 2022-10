Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: va équiper le Falcon 10X de Dassault Aviation information fournie par Cercle Finance • 27/10/2022 à 17:15









(CercleFinance.com) - Safran Electrical & Power fournira à Dassault Aviation les harnais électriques du tout nouveau Falcon F10X.



L'entreprise a été sélectionnée pour fournir les harnais les plus complexes, alliant la mise en oeuvre de technologies et de procédés de fabrications spécifiques sur des harnais de grande taille.



' Ce contrat renforce le partenariat historique qui nous lie depuis près de 40 ans dans le domaine du câblage, collaboration qui s'exerce aussi bien sur le segment des business jets que sur celui des applications militaires. de marché ' a déclaré Serge Pons, Directeur Général de la division Interconnection Systems Eurasia pour Safran Electrical & Power.





