Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : une nouvelle ligne d'assemblage de moteurs au Texas information fournie par Cercle Finance • 19/10/2021 à 12:44









(CercleFinance.com) - Safran Helicopter Engines annonce l'ouverture d'une deuxième ligne d'assemblage de son moteur Arriel 2E à Grand Prairie (Texas). Ces moteurs sont destinés à l'UH-72B d'Airbus, la nouvelle version de l'hélicoptère Lakota destinée à l'armée de terre américaine (U.S. Army). Ce moteur était assemblé seulement en France, à Bordes. ' Assembler ce moteur au Texas nous permet de mieux accompagner nos clients américains dans leurs opérations et renforce notre proximité avec l'industrie américaine de l'hélicoptère ', a déclaré Thierry Derrien, Président exécutif de Safran Helicopter Engines USA.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris -0.97%