Safran: une année 2024 "excellente" malgré une baisse des ventes de son moteur phare

Un technicien à l'oeuvre dans le centre de maintenance des moteurs Luep de Safran à Bruxelles, le 29 octobre 2024 ( AFP / JOHN THYS )

Safran a affiché en 2024 une "excellente" santé financière grâce aux activités de services pour les moteurs, très rémunératrices, en dépit de la chute des livraisons de son produit phare, Leap, qui doivent rebondir cette année.

Le bénéfice net a bondi de 51% en 2024 à 3 milliards d'euros en données ajustées. En données consolidées, le motoriste a enregistré une perte de 667 millions, contre un bénéfice de 3,44 milliards d'euros en 2023, liée à sa couverture financière contre les fluctuations des taux de change.

Cette perte "complètement virtuelle" "n'entraîne aucune conséquence, il n'y a pas d'impact +cash+", a estimé auprès de l'AFP Pascal Bantegnie, le directeur financier de Safran, y voyant "un non-sujet pour les investisseurs".

Le chiffre d'affaires s'est établi à 27,3 milliards d'euros, en hausse de 18% par rapport à l'année précédente, tandis que le flux de trésorerie a atteint 3,2 milliards d'euros, "au-dessus de nos attentes", et que la rentabilité a progressé à 15,1% contre 13,6% en 2023, a énuméré Olivier Andriès, directeur général de Safran.

"Safran publie à nouveau cette année d'excellents résultats, les meilleurs que le groupe ait jamais enregistrés" dans un "environnement encore mouvant" et en dépit des difficultés "persistantes de la chaîne d'approvisionnement", s'est-il félicité.

Le groupe a embauché l'an dernier 18.000 personnes dont 6.000 en France et fait des efforts de féminisation: il compte 22% des femmes dirigeantes contre 12% en 2020.

- Satisfaire avionneurs et compagnies aériennes -

La chute de 10% des livraisons de moteurs Leap - conformément aux prévisions- à 1.407 unités en 2024 n'a pas noirci le tableau financier de Safran qui maintient son ambition d'augmenter en 2025 de 15% à 20% la fourniture de cet engin phare.

En décembre "un jalon important" a été franchi concernant ce "moteur préféré des compagnies aériennes" avec la certification de la nouvelle aube de turbine haute pression dont la durée de vie sera deux fois plus longue dans les "environnements sévères", comme en cas de présence de sable ou de particules fines dans l'air, a rappelé M. Andriès, soulignant que les défaillances des aubes impliquent la dépose de moteurs pour réparation.

"Comme on desserre la contrainte côté compagnies aériennes, cela nous permettra d'accompagner plus vite et plus fort les avionneurs", a-t-il ajouté.

Fabriqué par Safran et l'Américain GE dans le cadre de leur coentreprise CFM, Leap équipe tous les Boeing 737 MAX et environ 60% des Airbus A320neo -les modèles les mieux vendus des deux avionneurs- ainsi que les avions chinois COMAC C919.

Malgré la grève chez Boeing, Safran avait continué en 2024 à livrer des Leap à l'avionneur qui en possède une centaine en stock.

Ce qui ne va pas profiter à Airbus, les moteurs pour les deux leaders mondiaux n'étant pas "interchangeables" et les deux avionneurs affichant toujours une forte demande de moteurs pour assurer leur montée en cadence, celle de Boeing étant bien repartie début 2025, a détaillé Olivier Andriès.

Il a affiché un optimisme prudent concernant sa chaîne d'approvisionnement en assurant que "le nombre de fournisseurs critiques dans le rouge" baissait.

"La situation se détend, mais ce n'est pas encore le ciel bleu", a-t-il dit.

Safran vend ses moteurs à perte et tire le gros de ses marges des services après-vente et de l'entretien.

Ce modèle économique est une source de tensions permanentes notamment avec Airbus qui accuse régulièrement Safran de privilégier les compagnies aériennes. Fin 2024, M. Andriès a toutefois souligné avoir exceptionnellement donné la priorité à Airbus afin d'aider le géant européen à atteindre ses objectifs de production.

Soutenues par la forte dynamique du trafic aérien, les activités de services pour moteurs civils ont encore cru de 25% en 2024. La partie "purement service" grimpe de 38% "du fait de l'impact croissant des contrats de service à l'heure de vol du Leap" et la partie pièces de rechange, de 17%.

Safran a dévoilé en octobre un plan d'investissements d'un milliard d'euros et de recrutement de 4.000 personnes pour étendre son réseau de maintenance à l'international.

Le groupe avait inauguré à cette occasion un centre à Bruxelles et annoncé que de nouveaux centres seraient inaugurés d'ici 2026 au Maroc, en Inde, au Mexique et en France.