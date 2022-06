Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: un robot pour optimiser les flux dans l'atelier information fournie par Cercle Finance • 20/06/2022 à 18:13









(CercleFinance.com) - Safran Electrical & Power Villemur indique travailler avec l'entreprise toulousaine Wyca Robotics pour concevoir un robot mobile autonome qui permettra d'optimiser les flux dans l'atelier.



Baptisé 'Elodie', le robot de Wyca Robotics a été quelque peu modifiépour pouvoir répondre aux besoins spécifiques de l'usine de Villemur. Il transporte aujourd'hui des outils ; demain des pièces ou des produits.



En effet, si le robot mobile passe le premier test des outils, il pourra dans un second temps se substituer à d'autres déplacement sans valeur ajoutéedes équipes comme le transport de composants du magasin vers la production, de produits finis de la production vers le test ou encore de produits fini du test vers l'expédition.





