Safran: un pôle d'excellence inauguré près de Bordeaux

(CercleFinance.com) - Safran annonce avoir inauguré ce jour Safran Additive Manufacturing Campus, le pôle d'excellence en fabrication additive du groupe, situé au Haillan, à proximité de Bordeaux (Gironde), sur un site de 12.500 mètres carrés.



Ce nouveau site rassemble en un seul lieu l'ensemble des processus nécessaires à la réalisation de pièces en fabrication additive : plus d'une centaine d'ingénieurs, doctorants, techniciens et compagnons y travaillent sur la mise au point des pièces et leur fabrication.



Mille premières pièces de série produites en fabrication additive sur le Safran Additive Manufacturing Campus ont été livrées à Safran Helicopter Engines depuis juin 2022. Le site a pour objectif d'en livrer 4.000 cette année et de doubler cette quantité en 2023.





