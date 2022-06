Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: un hélicoptère s'envole avec du SAF à 100% information fournie par Cercle Finance • 27/06/2022 à 18:25









(CercleFinance.com) - Safran annonce qu'un hélicoptère Airbus H225 a réalisé le tout premier vol d'hélicoptère avec du carburant d'aviation durable (SAF) alimentant à 100 % les deux moteurs Makila 2 de Safran Helicopter Engines.



Cet essai en vol faisait suite à la campagne de test menée à Bordes par les équipes de Safran. Cette fois-ci, les deux moteurs Makila 2 ont fonctionné avec des carburants durables d'aviation.



Pilier de la stratégie de décarbonation de l'aérien, les initiatives des équipementiers et constructeurs s'accélèrent pour faire avancer la transition vers ce type de carburant.







