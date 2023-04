Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran: trois nominations au sein du comité exécutif information fournie par Cercle Finance • 04/04/2023 à 12:15









(CercleFinance.com) - Safran annonce trois nominations avec effet immédiat au sein de son comité exécutif.



Né il y a 46 ans, Franck Saudo est nommé Président de Safran Electronics & Defense,succédant à Martin Sion qui devient Président Exécutif d'ArianeGroup, co-entreprise de Safran et Airbus. En 2017, il était nommé Président de Safran Transmission Systems, avant de devenir Président de Safran Helicopter Engines en 2018.



Cédric Goubet (51 ans) est nommé Président de Safran Helicopter Engines, en remplacement de Franck Saudo. En 2018, il était nommé Président de Safran Nacelles, avant de prendre la présidence de Safran Landing Systems en 2020.



Enfin, François Bastin (51 ans) est nommé Président de Safran Landing Systems, prenant la succession de Cédric Goubet. En 2018, il était nommé Directeur de la division Moteurs Civils de Safran Aircraft Engines.





Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +0.96%