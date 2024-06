Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Safran: travaille sur la communication optique par laser information fournie par Cercle Finance • 21/06/2024 à 11:16









(CercleFinance.com) - Safran Electronics & Defense annonce travailler sur une nouvelle solution visant à émettre et recevoir des communications optiques par laser.



'Cette innovation permettra aux forces armées d'échanger des informations à très haut débit sans risque d'interception, ni de brouillage', assure la société.



La technologie de communication optique par laser reposera sur des terminaux pouvant à la fois émettre et recevoir des communications optiques : l'un pour envoyer des données encodées dans un faisceau laser, l'autre pour le recevoir et le convertir en informations numériques.



Les utilisateurs pourront ainsi partager des messages, images et vidéos à plusieurs dizaines de kilomètres de distance, voire plus loin encore en se servant de satellites comme relais, avec des débits compris entre 5 Gb/s et 50 Gb/s.







