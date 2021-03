Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : transport aérien décarboné, la BEI prêtera 500ME Cercle Finance • 04/03/2021 à 18:13









(CercleFinance.com) - Safran annonce que la Banque Européenne d'Investissement (BEI) met à sa disposition un crédit bancaire de 500 millions d'euros afin de financer ses activités de recherche sur des systèmes de propulsion innovants pour la prochaine génération d'avions commerciaux monocouloirs, soit une étape clé de la feuille de route de Safran vers un transport aérien décarboné. Le projet cible la neutralité carbone des vols à l'horizon 2050 et s'appuie sur quatre piliers principaux : la recherche du meilleur rendement propulsif, l'optimisation intensive de la gestion de l'énergie, le développement de technologies disruptives ainsi que leur intégration. La conjugaison de ces quatre piliers permettra l'utilisation à 100% de carburants alternatifs, indique Safran. Le prêt sera mis à disposition d'ici à septembre 2022, au choix de Safran, avec une maturité allant jusqu'à 10 ans à compter de la mise à disposition des fonds.

