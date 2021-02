Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Safran : test imminent des 120E, les 125E à suivre ? Cercle Finance • 23/02/2021 à 15:45









(CercleFinance.com) - Safran valide le débordement des 113E, le zénith du 4 février : le premier objectif des 117E (résistance intermédiaire) est effacé et le test des 120,5E, l'ex-zénith du 29/12/2020 semble imminent. Trop tôt pour dire si le retracement du zénith des 125E des 26/11 et 04/12/2020 pourrait être effectué dans la foulée.

Valeurs associées SAFRAN Euronext Paris +3.22%